Jannik Sinner | “Molto contento oggi | Khachanov gran giocatore Mentalmente e fisicamente ho cercato di stare nel match”

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Per la prima volta nella storia unitaliano ritorna ai quarti di finale degli Australian Open dopo averli già raggiunti in passato. Ci riesce, che dopo il 2022 riprende in mano la questione dei migliori otto nel 2024. E, ancora una volta, non cede set: anche il russo Karenè costretto a cedere il passo, sebbene con una certa quantità di lotta. Interpellato nell’intervista in campo, il numero 4 del mondo mette : “Era da un po’ che non ci affrontavamo. Abbiamo giocato qui una partita dura, è unhodinel. Grazie al pubblico perché è sempre una gioia giocare di fronte a voi. Ciascuna partita ha la sua storia, ...