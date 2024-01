Jake Gyllenhaal | i 13 migliori film dell’attore | da Donnie Darko a Enemy

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ida non perdere di, da, da I segreti di Brokeback Mountain a Zodiac, da Source Code a Everest una carriera fitta di ruoli ricercati ed interpretati sempre con passione e dedizione. Classe 1980,è un losangelino di nascita. Un attore versatile, cresciuto in una famiglia già inserita nel mondo del cinema (il padre Stephen, la madre Naomi Foner e la sorella maggiore Maggie), ha interpretato una grande quantità di ruoli ottenendo plauso e riconoscimenti dalla critica. Non solo cinema: oltre a qualche comparsata in tv, ha esordito nel 2002 a teatro recitando al Garrick Theatre di Londra nello spettacolo This Is Our Youth di Kenneth Lonergan e ...

Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15 , "Zodiac" è un thriller di David Fincher con, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr . Ambientato a San Francisco nel 1969, il film narra la ...Prima di Fountain of Youth , infatti, Eiza apparirà in un action movie , ancora senza titolo , accanto ae Henry Cavill . Con quest'ultimo, la vedremo anche in The Ministry of ...I film da non perdere di Jake Gyllenhaal, da Donnie Darko a Enemy, da I segreti di Brokeback Mountain a Zodiac, da Source Code a Everest una carriera fitta di ruoli ricercati ed interpretati sempre ...Daniel RPK ha rivelato che Guy Ritchie non farebbe più far parte dell’atteso live action targato Disney. Secondo le indiscrezioni, il regista avrebbe lasciato la regia della pellicola basata sul ...