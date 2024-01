Israele alla fiera Vicenzaoro | il corteo della comunità palestinese | “Governo italiano non resti in silenzio di fronte al genocidio”

(Di domenica 21 gennaio 2024) “Ilnon può rimanere indialche sta avvenendo in Palestina da oltre cento giorni”. Sono le voci delle attiviste e degli attivisti dellepalestinesi, che a migliaia sabato 20 gennaio hanno marciato per le strade di Vicenza. Tra gli organizzatori anche Rifondazione comunista: “Ilè complice di questo” ha attaccato il segretario nazionale Maurizio Acerbo. Ilsi è svolto proprio nei giorniche ospita, tra gli altri, diversi stand israeliani di gemme e diamanti. “Ma per noi quelle pietre sono sporche del sangue dei palestinesi – spiega il presidente ...

... in, in Palestina e in tante altre parti del mondo. A soffrirne la mancanza sono sempre i ...sociale nel Paese e invito tutti a far cessare le violenze che provocano tante sofferenze...... in, in Palestina e in tante altre parti del mondo. A soffrirne la mancanza sono sempre i ...sociale nel Paese e invito tutti a far cessare le violenze che provocano tante sofferenze...Scontri e tensioni a Vicenza nel corso del corteo organizzato dai centri sociali per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla Fiera VicenzaOro. La manifestazione, con circa 500 ...Tajani ha ribadito il sostegno dell’Italia al cessate il fuoco e alla soluzione dei due Stati, basata sul rispetto del diritto internazionale e della sicurezza di entrambe le parti. La posizione della ...