Iperfake | come barare in una campagna elettroale

(Di domenica 21 gennaio 2024) Video falsi (ma assolutamente credibili) con i potenti del pianeta che fanno affermazioni sconcertanti, capaci di scatenare terremoti politici e sociali. È appena successo in Francia. Ma con il voto che incombe in Paesi cruciali quali Stati Uniti e Russia, è scattato l’allarme rosso. Immaginate il presidente Usa, Joe Biden, annunciare in un video di voler sganciare l’atomica su Mosca. Oppure quello della Russia, Vladimir Putin, autorizzare il bombardamento della Germania. Quanto impiegherebbe il mondo a collassare? E chi si prenderebbe poi l’onere di spiegare ai sopravvissuti della guerra nucleare che era tutto uno scherzo? Un fake,dicono gli inglesi. Anzi: un «». Si chiamano così i filmati prodotti dall’intelligenza artificiale che tolgono il sonno ai servizi segreti di mezzo mondo. Copie perfette di personaggi famosi quasi impossibili ...