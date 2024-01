Io no | mai E se tu lo fai | paghi Giordano a valanga | come zittisce Fratoianni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) So' ragazzi? Ma anche no. Le nuove misure “draconiane” del governo contro ecovandali e studenti che occupano (anzi, okkupano) non piacciono né a Bianca Berlinguer né al leader di Sinistra Italiana Nicola. E Mario, unico “fuori dal coro” (è il caso di dirlo), dice la sua a Prima di domani, su Rete 4. “Non è che facendo nuove leggi per nuovi reati si risolvono problemi, basterebbe far rispettare le norme che ci sono. E in linea generale mi è sempre più simpatico un giovane che mostra passione per qualcosa di civile rispetto a un giovane che non ha passione per nulla", premette il collega della Berlinguer. Tuttavia, "se devo trovare un valore morale, ne dimostra di più chi la mattina va a lavoro rispetto a chi blocca anche le ambulanze in strada, oppure chi lavora per proteggere le opere d'arte rispetto a chi le imbratta". ...