Inzaghi | «Napoli da affrontare nel migliore dei modi! Ha qualità»

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 gennaio 2024)intercettato alla vigilia di-Inter, finale di Supercoppa italiana. Il tecnico nerazzurro non vuole cali di concentrazione. ATTENZIONE ? A Inter Tv, Simonesi espone sul match: «Dobbiamo giocare bene a calcio. In semifinale grande gara, che ci ha permesso di andare in finale. Ci aspetto un grande avversario e ci vorrà sicuramente una partita importante. Loro in contropiede? Abbiamo visto che hanno cambiato modulo e interpreti, ma dobbiamo affrontarla neldei modi. Hanno grandissimenegli uomini d’attacco e a centrocampo. Bisogna essere bravi nelle distanze e dobbiamo fare una grande partita, nonostante si tratti della seconda partita in meno di 60 ore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...