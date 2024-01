Inzaghi | «Domani contano le motivazioni! Record? Prima c’è l’Inter»

Simonemette le cose in chiaro: l'Inter non è un cavallo . Il tecnico dei nerazzurri in vista della finalissima di Supercoppa di, lunedì 22 gennaio, con il Napoli serra le fila della squadra e ...non so ancora, si pensa che Mazzarri possa confermare l'assetto della semifinale e stiamo ... "Ci tengo, ma più per l'Inter che per Simone. Sarebbe bello vincere la quinta Supercoppa, ...La conferenza stampa di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, prima della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter ...Domani, Luciano Spalletti, seduto in tribuna all’Al-Awwal Park Stadium, non riconoscerà il suo Napoli: "Cosa ne avete fatto". Come il tipo che presta il motorino all’amico e gli torna indietro ...