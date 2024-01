Inter | lista cartellini ‘unificata’ fra Supercoppa Italiana e Serie A

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ladell’vede aumentare di un’unità un giocatore che… ancora non ha potuto scontare la squalifica. Questo per lo strambo regolamento della, che rinvia le sanzioni inA. DIFFIDATIA 2023-2024 Hakan Calhanoglu 6 ammonizioni (squalifica da scontare in Fiorentina-) Nicolò Barella 4 ammonizioni (in diffida) Simone Inzaghi 4 ammonizioni (in diffida) Alessandro Bastoni 3 ammonizioni Lautaro Martinez 2 ammonizioni Henrikh Mkhitaryan 2 ammonizioni Benjamin Pavard 2 ammonizioni Marcus Thuram 2 ammonizioni Francesco Acerbi 1 ammonizione Carlos Augusto 1 ammonizione Juan Guillermo Cuadrado 1 ammonizione Matteo Darmian 1 ...

"Non voglio parlare, mi dispiace solo per lei": lo ha detto a Giulia Sorrentino per MowMag Jari Pilati, il giornalista del Tg3 che nei giorni scorsi ... (liberoquotidiano)

...di Allegri che nelle ultime quattro uscite di campionato ha sempre vinto e che può superare l'... Nelladei convocati compaiono sia Pierotti, l'ultimo arrivato in casa giallorossa, sia ...In questa, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e .... SQUALIFICATI. Nessuno. DIFFIDATI. Barella. INFORTUNATI. Cuadrado Fastidio al ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...