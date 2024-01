Inter | Lautaro | «Riportiamo la Supecoppa a Casa | Juve? Non la guarderemo»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le parole diMartinez, attaccante dell’, in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa ItalianaMartine ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana trae Napoli. Di seguito le sue parole. BEL GIOCO CON LA LAZIO MA NIENTE GOL PERSONALE – «Dico sempre che non è importante chi segna ma sviluppare il gioco come l’altro giorno. Abbiamo fatto tutti una grande gara, chi ha giocato, chi è entrato e chi no. È importante continuare così lavorando, facendo questo percorso col mister. Domani c’è una partita importante contro un avversario di valore. Serve una grande partita per portare ail nostro obiettivo». DIVERTIRSI – «È una parola bella perché è quello che fai da bambino quando inizi a giocare a calcio. In questo periodo ...

: In campo ci divertiamo come quando eravamo bambini ., Inzaghi lamenta il giorno in meno di riposo. Che la voglia portare a casa si capisce dalle sue parole in conferenza: "Ci tengo ma ...... mentre l'andrà a Firenze e recupererà il match contro l'Atalanta soltanto il 28 febbraio. ... Non sono ancora ritmi daMartinez, ma intanto il serbo si è svegliato davvero e non è notizia ...Napoli-Inter, le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. – Dopo la rotonda vittoria in semifinale, l’Inter sfida il Napoli in finale di Supercoppa Italiana. È la prima edizione a quattro ...Osi fa reparto da solo, Lautaro è più tecnico. Giocano per la squadra e questo favorisce anche il rendimento dei compagni». Fino a che punto può spingersi l’Inter «Fino alla finale di Champions, ...