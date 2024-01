Inter | Lautaro | 'Non penso alla Juve | ma solo al Napoli Il lavoro sul rinnovo continua'

Le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell’ Inter , in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa Italiana Lautaro Martine ha ... (calcionews24)

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche il capitano dell'Martinez: "Domani avremo una partita importante da fare contro un avversario di valore, dobbiamo fare di tutto per ...Durante la conferenza stampa è intervenuto anche il capitano dell'Martinez: "Domani avremo una partita importante da fare contro un avversario di valore, dobbiamo fare di tutto per ...Juve-Inter, sono scintille dentro e fuori dal campo ... quando prima Marotta e poi Acerbi hanno scaricato di dosso responsabilità a Lautaro e compagni, cercando di mettere più pressione possibile ad ...Il capitano dell`Inter Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: `Dico sempre che no.