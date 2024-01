Inter | Lautaro | “Napoli? Le finali si devono giocare in modo speciale | dobbiamo…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 21 gennaio 2024): ”Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo preparato, per mettere in difficoltà una grande squadra come ilMartinez, attaccante dell‘, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il. Queste le sue parole:sulla semifinale di SuperCoppa disputata contro la Lazio “Con la Lazio abbiamo fatto una partita importante, tecnicamente abbiamo giocato bene, ma adesso dobbiamo cancellare tutto e pensare al. Lesiin, perchè è l’ultimo passo per raggiungere l’obiettivo. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo ...