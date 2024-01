Inter | Inzaghi | «Non mi intendo di ippica | ma di calcio»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le parole di Simone, tecnico dell’, in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa Italiana Simone, tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana. Di seguito le sue parole. INSIDIE – «È una finale. Tante volte viene decisa da episodi, serve molta attenzione. In più dobbiamo organizzarla in due giorni e mezzo, meno di 72 ore. Insidie ci sono ma dobbiamo continuare a lavorare così. Veniamo da un’ottima semifinale, domani serve l’ultimo passo. Siamo contro i campioni d’Italia che hanno vinto anche loro la semifinale 3-0. In campionato hanno avuto qualche problema e hanno cambiato allenatore. Ma hanno una rosa lunga e serve una gara importante». IMPORTANZA SUPERCOPPA – «Sarebbe importante per tutto l’ambiente, sarebbe la terza ...

