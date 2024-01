Inter al fianco di Maignan dopo i cori | «Siamo fratelli del mondo!»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Oggi in Udinese-Milan c’è stato l’ennesimo episodio spiacevole relativo al razzismo in Italia. Mikenon ha accettato ied è uscito dal campo, l’esprime la sua vicinanza su Twitter. VICINI – Ogni forma di razzismo non deve essere accettata, icontro Mikerappresentano l’ennesimo episodio inaccettabile accaduto in Italia negli ultimi anni. Il portiere del Milan non ha accettato gli insulti dei tifosi dell’Udinese, per questo è uscito dal campo e la partita è statarotta. L’segue la stessa linea e combatte sempre contro il razzismo. Il club nerazzurro lo ribadisce su Twitter: «del mondo, contro ogni forma di discriminazione. Al tuo...

In versione 'muscolare', in avvio la Lazio prova a metterla sulla lotta a centrocampo, ma l'... ma prestando anche ilalla rapidità e alla precisione della manovra nerazzurra. Padrona del ......che si sta svolgendo in questi giorni e che stasera vedrà la seconda semifinale trae Lazio: ... Poi se adei brand ci sono splendide eccezioni ben vengano" ha replicato Ravezzani. Biasin ...Il centravanti argentino, a lungo seguito dai nerazzurri in passato, ha già rimediato 3 infortuni realizzando lo stesso numero di reti in A ...L'Inter ha battuto la Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana raggiungendo il Napoli in finale. Allo stadio di Riad era presente anche la Curva Nord nerazzurra, sempre pronta ...