Intelligenza artigianale | antidoto all' omologazione a quella artificiale

(Di domenica 21 gennaio 2024) In un mondo che tristemente si sta abituando al virtuale e che si avvita apaticamente tra creature inventate da algoritmi, operai robot e intelligenze artificiali, mi sono gustato sulle pagine dei giornali i racconti della settimana della moda milanese. E ho goduto per quanto effimero possa essere questo momentaneo stato - nel vedere che uno degli uomini più ricchi del pianeta, uno di quelli che ha costruito la nuova frontiera, fosse lì tra il pubblico. A guardare. Jeff Bezos, l'uomo di Amazon, era con la sua compagna per assistere alla sfilata del di lei figlio coi capi sartoriali di Dolce e Gabbana. Bezos era semplicemente inguardabile. Cafonamente incapace di mettere assieme colori e soprattutto uno stile; a onor del vero anche la compagna - tale Lauren Sanchez, la madre del modello in passerella- di “stiloso” non aveva nulla. Ho goduto, dicevo. Sì, perché ho pensato che non bastano ...