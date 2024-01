Insuperabile Sinner | batte Khachanov in tre set e vola ai quarti

(Di domenica 21 gennaio 2024) Jannikbatte il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale degli Australian Open 2024 di tennis e si qualifica per idi finale del primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro, numero 4 del mondo, oggi 21 gennaio 2024 supera il russo, testa di serie numero 25, per 6-4, 7-5, 6-3...

... e potrebbe ritrovarseli al terzo turno, per poi però incrociare un nonHurkacz , ... Per quanto riguarda gli altri italiani, è un azzurro molto più fosco rispetto al cielo di. ...... dal campionissimo che ha battuto un record che si pensavaal ritorno dell'insalatiera ... Nonostante la crescita dei giovani leoni,ed Alcaraz in testa, è stato ancora il serbo a ...