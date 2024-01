Insulti razzisti a Maignan | Deschamps | “Il mio sostegno a Mike Quello che è accaduto è inaccettabile”

A dirlo è Marc Zoro , l'ex calciatore ivoriano che nel 2005 fermò un Messina - Inter dopo essere stato vittima di. Dagli studi di un'emittente televisiva di Abidjan, in Costa d'...Le parole di Marc Zoro, vittima diin Messina - Inter 20 anni fa, su quanto successo ieri a Mike Maignan Ospite in una trasmissione calcistica ivoriana, Marc Zoro, ex difensore e vittima di coriche, in ...Il portiere del Milan, Maignan, ha segnalato di essere stato bersaglio di insulti razzisti. Non cori, parole e gesti offensivi di qualche singolo. Poco importa, è grave comunque. Non si può ...Mobilitazione nazionale lunedì da parte di agricoltori e allevatori che si muoveranno da nord e sud per protestare contro i mancati aiuti del governo a dei settori in difficoltà. In particolare, i lav ...