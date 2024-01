Insulti e cori razzisti a Maignan | Infantino | «sconfitta a tavolino per le squadre di chi si comporta così»

(Di domenica 21 gennaio 2024) . Il presidente della Fifa Giannicondanna quanto successo in Udinese-Milan di questa sera, convittima di reiterati e continuida parte dei tifosi di casa presenti nella curva alle sue spalle. Questo il comunicato di: “Gli eventi di sabato a Udine e Sheffield sono assolutamente ripugnanti e del tutto inaccettabili. Non c’è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione, nel calciocome nella società. I giocatori interessati da quanto accaduto sabato hanno il mio pieno supporto. È necessario che tutte le parti interessate agiscano, a partire dall’istruzione nelle scuole, affinché le future generazioni comprendano che questo non è parte del calcio né della società. Oltre alla procedura a tre fasi (sospensione della partita, ...

... 'no al razzismo' La gara è stata interrotta per cinque minuti dall'arbitro Maresca per gli... Al 33' pt partita sospesa per 5 minuti perrazzisti nei confronti di Maignan provenienti dalla ...Dopo un conciliabolo con l'arbitro e il capitano della squadra di casa, il gioco è ripreso, con l'annuncio dello speaker dello stadio che non sarebbero stati tollerati ulteriorirazzisti. Il ...Si diffonde un messaggio in cui si annuncia che in caso di reiterazione degli insulti razzisti, il responsabile d'ordine ... infatti non si sono reiterati i cori".Le parole del portiere dopo quando accaduto in Udinese-Milan, che lo ha visto abbandonare il campo per gli insulti razzisti: "Servono sanzioni molto forti" ...