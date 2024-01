India | la grande ambizione

Leggi su panorama

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il suo Prodotto interno lordo è in espansione, così come il nuovo assetto da potenza mondiale (spesso con i piedi in più scarpe). Guidato con fermezza dal premier Narendra Modi, il Subcontinente cresce con importanti progetti. Ed è una buona notizia anche per l’Italia. «Senza espandere la tela del pensiero, non possiamo creare ladei nostri sogni. Il tempo di rimanere invischiati nelle piccole cose è passato» ha sentenziato il primo ministro Narendra Modi parlando in settembre davanti al Parlamento. E un mese prima, per l’anniversario dell’indipendenza dall’impero britannico, ha pure annunciato che il suo Paese, già quinta economia mondiale «è pronto a salire al terzo posto», dopo Stati Uniti e Cina, nel giro di cinque anni. L’è la democrazia, con varie ombre, più popolata al mondo con 1,4 miliardi di abitanti e ...