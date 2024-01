In un circolo ricreativo ma era ai domiciliari | arrestato 19enne

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quasi le 23 e i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale decidono di controllare unnel rione Conocal, quartiere Ponticelli. Ci sono molti ragazzi nel locale. Si tratta di un. Il ragazzo è già noto alle forze dell’ordine e quando vede i militari prova a nascondersi. Dopo le tante persone controllate arriva anche il turno delormai “scoperto”. Il ragazzo fornisce delle generalità ma i carabinieri ricordano quel volto e gli approfondimenti sono necessari. Non dovrebbe essere in quel, ilè sottoposto agli arrestiper rapina aggravata. I Carabinieri lo arrestano e ora è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di “evasione e di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale ...

