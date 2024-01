In codice rosso con l' eliambulanza | surf con le auto | l' ultimo tragico gioco

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Fannosul cofano dell'e finisco in ospedale. Due ragazzi, uno di 18 e l'altro di 20 anni sono rimasti gravemente feriti dopo essersi esibiti in una sorta di, di sfida (stupida) sul cofano di un'mobile lanciata in corsa. L'episodio drammatico si è verificato in via dello Sport a Ciamadolmo, nella provincia di Treviso. A quanto pare, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, uno dei due ragazzi è salito sul cofano dell'mentre questa era in marcia. Alla guida c'era un altro ragazzo. E a quanto pare sarebbe stata sua l'idea di mettere in strada la sfida per movimentare il sabato sera. Ma ad un tratto il ragazzo che faceva "" sul cofano è caduto ed è stato travolto dall'in corsa. Immediatamente il giovane è stato soccorso e trasportato ...