Il portiere del Milan Mike Maignan | «Mi hanno chiamato scimmia Il sistema si assuma responsabilità»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il portiere del Milan bersagliato dai cori vergognosi della Curva dell'Udinese. Maignan ha scritto un lungo messaggio su Instagram: «Abbiamo fatto comunicati stampa, campagne pubblicitarie, protocolli e non è cambiato nulla»

Cori razzisti fuori dal calcio. "Questi ignoranti devono restare a casa". Parole e musica di Mike Maignan, 28 anni, portiere del Milan. Sabato, allo stadio di Udine, è stato sommerso di buu e un cretino dagli spalti, gli ha dato della scimmia. Una vergogna. Gara sospesa per 5 minuti e Maignan se n'è andato. Il portiere del Milan Mike Maignan, preso di mira ieri da una parte della tifoseria dell'Udinese, ha lasciato un lungo messaggio su Instagram per spiegare il suo punto di vista. "Non è il giocatore ad ..." Così il vicepremier Matteo Salvini sui buu rivolti al portiere del Milan Maignan. "Conto che si dibatta solo di eventi sportivi - aggiunge - poi ieri abbiamo incredibilmente vinto a Udine, diciamo che ..."