Il partito dei no ai diktat verdi

(Di domenica 21 gennaio 2024) Se si seguissero i piani Ue, l’agricoltura continentale ne uscirebbe gravemente ridimensionata (anche in Italia ora si incentiva la «non coltivazione»). Ma i lavoratori del settore, a furia di proteste, sono diventati un soggetto politico capace di condizionare le elezioni in vari Paesi, in attesa di pesare anche su quelle europee. Da un trattore che «assedia» la porta di Brandeburgo pende un cartello: «No farm, no food, no future». È la risposta esasperata dei contadini a chi ha deciso che l’Europa deve essere un immenso deserto verde, ricoperto di erbe spontanee, di foreste incontrollate per dare retta a chi ha inscenato i Fridays for future, a chi ha scritto il Farm to Fork, il cuore del Green Deal. La risposta è: senza agricoltura, non si mangia e non c’è futuro. È significativo che l’ultima protesta dei trattori parta dalla Sassonia, dilaghi a Berlino, tracimi sugli Champs-Élysées ...