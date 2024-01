Il panda rosso Barney scappa dallo zoo e quando lo catturano ‘brontola’ | il video della fuga

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si chiamaed è un. Vive nello zoo di Colonia dal 2015 e a guardare cosa ha fatto negli ultimi giorni, c’è da credere che si sia proprio stufato. Che ha combiato? Èto. Via. Unaverso la libertà. “Il piccoloè fuggito dal suo recinto al @koelnerzoo. Probabilmente ha approfittato bambù che era piegato dalla neve”, si legge in un post pubblicato sul profilo dello zoo. E ancora: “Mercoledì sera 17 gennaio era ancora nella sua casa, ma giovedì i guardiani lo hanno scoperto su un albero fuori dal suo recinto“. E chiaramente i guardiani hanno provato in tutti i modi a convincere ila scendere dall’albero ma lui, mica scemo, non ha abboccato. Alla fine sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno riconsegnato ...

