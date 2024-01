Il Napoli può “vincere” Cristiano Ronaldo | notizia a sorpresa da Riyadh

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 21 gennaio 2024) Domani andrà in scena la finalissima di Supercoppa Italiana trae Inter: in palio potrebbe non esserci solo l’ambito trofeoe Inter si giocheranno la vittoria della primissima Supercoppa con le final four. Un format tutto nuovo, che ha previsto la disputa di due semifinali ed una finale. Il luogo prescelto per la finalissima è il King Saud University Stadium, di, casa dell’Al-Nassr di. Se in-Fiorentina, primo appuntamento del programma, l’affluenza di pubblico non era per niente elevata, non si può dire la stessa cosa per Inter-Lazio, che invece ha registrato un notevole incremento di tifosi sugli spalti. Segnale che l’interesse per il calcio in Arabia Saudita sta man mano aumentando, e gli ingenti investimenti di quest’estate sono un ...