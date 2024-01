Il museo con le opere di pietra

Leggi su panorama

(Di domenica 21 gennaio 2024) Una raccolta straordinaria, con migliaia di esemplari, trovati lungo il fiume e lavorati, diventanod’arte. Alla Fondazione Giovanni Pratesi, nel Valdarno. Nessuno è più nobile dell’uomo che ama le pietre. È facile per molte anime sensibili coltivare la letteratura, studiare i dipinti, ascoltare ed eseguire le musiche più suadenti. Ma chi ama le pietre trova in esse l’anima segreta della terra. Nei palazzi veneziani del Quattrocento e del Cinquecento le strutture architettoniche ind’Istria incorniciano specchi diverde, rossa, arancione: sono dischi, riquadri di porfido di serpentino, fette di colonne, riposizionate a vivere in altre forme e altri corpi, in una continua transumanza da Roma, da Costantinopoli, da Aquileia, da Quarto d’Altino e forse anche da Efeso, da Corfù. Le pietre si spostano, si muovono da un ...