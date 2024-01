Il Milan vince 3-2 a Udine | insulti razzisti per Maignan

(Di domenica 21 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Grazie ai cambi e in pieno recupero, ilsi impone per 3-2 aal termine di una gara che sembrava già persa. E' un gol da vero opportunista di Okafor a decidere la contesa a pochi istanti dalla fine, con la squadra di Cioffi che a meno di 10 minuti dalla fine si trovava davanti per 2-1. Partita vibrante, ma con l'episodio dei coririvolti ache hanno portato alla sospensione della gara, da parte dell'arbitro Maresca, per cinque minuti nel corso del primo tempo. La prima chance è per i rossoneri e arriva al 16?, quando Okoye salva i suoi in uscita neutralizzando un tiro ravvicinato da Giroud, ben innescato da Leao. Gli ospiti trovano il vantaggio al 32?. Leao lancia Hernandez sulla sinistra, il francese mette la palla a rimorchio all'indietro e Loftus-Cheek ...

C’è ancora tempo, per l’italiana più in basso in classifica in questa Eurolega basket 2023/24, per rincorrere fortemente e con successo quella zona ... (metropolitanmagazine)

Il Milan vince allo scadere in casa dell’Udinese, in una partita segnata dalla sospensione momentanea per insulti razzisti a Maignan . La ribaltano i ... (inter-news)

La formazione di Pioli, sotto 2 - 1, ribalta il risultato nel finale del match Il3 - 2 in extremis sul campo dell'Udinese nel match della 21esima giornata della Serie A 2023 - 2024 segnato dai cori razzisti contro il portiere rossonero Maignan. L'estremo difensore ...e Lega A: 'no al razzismo' La gara è stata interrotta per cinque minuti dall'arbitro Maresca per gli insulti contro il portiere rossonero Maignan arrivati dalla curva dei tifosi di casa alle ...Buona la prima di Daniele De Rossi che vince all'Olimpico e all'esordio con un 2-1 finale sull'Hellas Verona. Il secondo anticipo della giornata, Udinese-Milan, è finito con il risultato di 2-3 per i ...Incredibile vittoria del Milan al Bluenergy Stadium di Udine. I rossoneri sono riusciti in pieno recupero a ribaltare l'Udinese. La sfida finisce 3-2 per i meneghini dopo che i friulani erano risuciti ...