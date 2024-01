Il Milan ribalta l' Udinese nel finale | decide Okafor in pieno recupero

La formazione di Pioli, sotto 2 - 1,il risultato nel finale del match Ilvince 3 - 2 in extremis sul campo dell'Udinese nel match della 21esima giornata della Serie A 2023 - 2024 segnato dai cori razzisti contro il ...Dalla panchina entra Jovic e firma il 2 - 2 con Okafor cheancora una volta il risultato. Udinese -, la chiave della partita ., che cosa ha funzionato ., che cosa non ha ...Succede di tutto alla Dacia Arena, dove il Milan rischia di capitolare per la terza volta di fila con l'Udinese, che all'andata sorprese i rossoneri grazie a una gara quadrata che rese merito al neo - ...Incredibile vittoria del Milan al Bluenergy Stadium di Udine. I rossoneri sono riusciti in pieno recupero a ribaltare l'Udinese. La sfida finisce 3-2 per i meneghini dopo che i friulani erano risuciti ...