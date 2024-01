Il mi piace piazzato oggi sotto la foto nel profilo social dello sconosciuto è molto più semplice di quanto sarebbe stato una volta sorridergli a una festa o fissarlo al bancone di un bar

(Di domenica 21 gennaio 2024) Antonella Baccaro (di Carlo Furgeri Gilbert). Esiste il colpo di fulmine? Periodicamente il tema si affaccia nelle conversazioni sentimentali e, udite udite, resiste al passare del tempo. È come se ammettessimo che tutto invecchia tranne il nostro cuore, disposto ancora a fibrillare a un primo sguardo. In realtà questo tipo di fenomeno unaveniva circoscritto all’adolescenza o, tutt’al più, alla prima giovinezza. Mentre era considerato irrealizzabile con la maturità e l’acquisizione di quelle consapevolezze, circa la natura umana, che ci fanno apparire tutto scontato. Come mai, dunque, dopo gli “anta” siamo tornati a riconsiderare il colpo di fulmine? La risposta piùè che il prolungarsi ad libitum dell’adolescenza negli adulti ha recato con sé tutta la fenomenologia sentimentale tipica di ...

... che è quella che midi più di tutto il calendario di Coppa del Mondo ". Odermatt per una ... Appena dietro al leader di Coppa del Mondo s'èl'americano Ryan Cochran - Siegel (a 35 ...Milavorare con loro ". Sul suo futuro ci sono tutte le garanzie che arrivano anche da Gwen ... hail secondo miglior tempo di giornata a soli 165 millesimi dal compagno di squadra ...La permanenza a giugno non è ancora certa al 100% visto che il giocatore piace in Premier ma anche all'Atalanta come possibile contropartita per Koopmeiners.Il Napoli ha ufficializzato Cyril Ngonge dopo un contropiede a sorpresa, quello che ha fatto la differenza nella giornata di domenica e che vi abbiamo svelato lunedì scorso. Proprio lunedì molti emitt ...