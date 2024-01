Il mezzo prende fuoco | operaio muore tra le fiamme

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ancora un drammatico incidente sul lavoro, stavolta alla Feralpi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Nella mattina di oggi, domenica 21 gennaio, un uomo di 52 anni ha perso la vita nell'incendio che ha coinvolto ilsu cui stava operando. Secondo una prima ricostruzione, l'...

... grazie a un'agricoltura che al tempo stesso sfida e sicura della natura, si lanciano in un'... Nel 2023 i vigneti di Maso Michei, tra 790 e 850 metri di altitudine, sono coperti da quasi...... possono manifestarsi anche molto prima dei fatidici anta, specie sulla pelle di chi nonle ... In un mese, un mese esi riescono ad ottenere buoni risultati. Sul fronte della luce pulsata ...(Fabrizio Pallini) – Il Parma, dopo il mezzo passo fatto in casa con l’Ascoli, ritorna a volare. Con la Sampdoria soffre venti minuti nel primo tempo, poi fa sua la partita grazie un rigore del Super ...