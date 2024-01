Il Libro “Le Radici del Tempo” di Lisa Paternoste presentato a Spazio5

(Di domenica 21 gennaio 2024) È statopresso– via Crescenzio, 99/D, sabato 20 gennaio 2024 il romanzo storico diLedel(Edizioni Terre Sommerse). Con l’autrice sono intervenuti Fabio Furnari (editore di Terre Sommerse) e David Pironaci (direttore dell’Accademia d’Arte “Why Not”). Il romanzo “Ledel” diesplora il mondo vissuto dalle donne come un luogo complesso, pacifico e misterioso. La narrazione si concentra sulle storie di Aisha e Keren, legate da una profonda amicizia in un periodo storico violento. Le loro “eredi” affronteranno la stessa violenza in luoghi diversi e periodi storici successivi. La trama segue queste donne attraverso la storia, mostrando come ...

... mentre vicino alledella pianta grufolano i cinghiali. Grazie alle riprese in altissima ... tra cui une un podcast), non è quello di salire in cattedra e fornire spiegazioni ma di ...... la storia raccontata ne Il momento di uccidere affonda le suenella realtà, perché si ... sebbene la dinamica sia opposta a quella presente nele nel film. Come si legge sul sito dell' ...Sono donne forti e coraggiose, quelle tratteggiate in Le radici de tempo, titolo del secondo romanzo di ... nei salti temporali che porterà a fare il libro, passando agilmente dalla Medina di Granada ...Il 20 gennaio 2024 nella sede di Spazio5, in via Crescenzio 99/d a Roma, Lisa Paternoste ha presentato con David Pironaci dell’Associazione Why not e Fabio Furnari, editore Terre Sommerse, “Le radici ...