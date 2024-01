Il Genoa vince 2-1 in rimonta a Salerno

(Di domenica 21 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Vittoria indel, che espugna l’Arechi – 1-2 il finale – e inguaia una Salernitana sempre più ultima in classifica. Allunga invece sulla zona salvezza il Grifone, che passa grazie alle reti di Retegui e Gudmundsson (su rigore). “Inutile” per i granata il gol in apertura di Martegani. Filippo Inzaghi (squalificato e sostituito in panchina da D’Angelo) ritrova Maggiore e lancia Tchaouna e Candreva alle spalle di Simy. Retegui e Gudmundsson nell’attacco di Giardino, che fa esordire dall’inizio il neo arrivato Spence. Bastano meno di 90 secondi alla Salernitana per trovare il vantaggio: break di Simy in mezzo al campo, discesa di Bradaric sulla sinistra e cross basso a centro area, dove Martegani arriva puntuale e sigla la sua prima rete in Serie A. Un tiro da fuori di Malinovskyi, bloccato da Ochoa, ...

Per rivedere ilin avanti bisogna attendere la ripresa, ma ai liguri basta poco, solo un episodio, per effettuare il sorpasso. A spianare la strada alla squadra di Gilardino è un goffo ...Ilin rimonta per 2 - 1 sul campo della Salernitana oggi 21 gennaio nel match in calendario per la 21esima giornata della Serie A 2023 - 2024. I campani passano in vantaggio al 2' con ...Serie A, al termine della partita di Salerno questa è la classifica aggiornata in attesa della gara tra Lecce e Juve Al termine della partita vinta in rimonta dal Genoa contro la Salernitana per 2-1 ...Tre punti che valgono oro, specialmente per le condizioni in cui il Genoa era ridotto alla vigilia della sfida dell'Arechi. La squadra di Alberto Gilardino supera in rimonta per 1-2 la Salernitana e ...