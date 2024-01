Il Frosinone vendica la rimonta | allo Stirpe è il Cagliari a ‘piangere’

...la squadre negli spogliatoi con la Juventus checosì la sconfitta nella partita di andata in Settembre. Un risultato che mette il Sassuolo in classifica a soli due punti in più dal......la squadre negli spogliatoi con la Juventus checosì la sconfitta nella partita di andata in Settembre. Un risultato che mette il Sassuolo in classifica a soli due punti in più dal...Matija Popovic al Frosinone, via Napoli, è saltato clamorosamente: come riportato da "Sky Sport", infatti, i ciociari si sono accorti solo all'ultimo di non avere solt liberi ...Esperia in provincia di Frosinone, in località Monticelli proponiamo la vendita di un appartamento di circa 135 mq di categoria popolare che fa parte di un ampio fabbricato, ma l'immobile di dispone ...