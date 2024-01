Il Frosinone torna a vincere | 3-1 al Cagliari

(Di domenica 21 gennaio 2024)(ITALPRESS) –il, che non conquistava i tre punti in campionato da quasi due mesi. Successo fondamentale in ottica salvezza dei ciociari, che superano 3-1 in rimonta ildi Claudio Ranieri e si allontanano dalle zone pericolose di classifica. All'intervallo i sardi erano avanti grazie a Sulemana, poi una grande ripresa per gli uomini di Eusebio Di Francesco, a segno con capitan Mazzitelli prima della magia su punizione di Soulè. A tempo praticamente scaduto il tap-in di Kaio Jorge.a quota 22, ilè fermo a 18. Primo quarto d'ora bloccato, con ilche si farà vedere poco più tardi con Cheddira protagonista prima nel destro ad incrociare sul quale para Scuffet, poi, sempre con il ...

Prima del triplice fischio la festa della completa Kaio Jorge, che firma il definitivo 3 - 1 su assist di Zortea. Il tabellino(4 - 3 - 3): Turati 6.5; Zortea 6.5, Okoli 5.5, ...Dopo le emozioni delle semifinali di Final Four di Supercoppa ,ufficialmente la Serie A . Proprio in virtù degli impegni avuti nel torneo tricolore, quattro ... Lecce 21, Sassuolo 19,...FROSINONE (ITALPRESS) – Torna a vincere il Frosinone, che non conquistava i tre punti in campionato da quasi due mesi. Successo fondamentale in ottica salvezza dei ciociari, che superano 3-1 in ...Il lunch match di oggi, 21 gennaio, ha visto il Frosinone superare 3-1 il Cagliari. Alle 15 Empoli-Monza, alle 18 c'è Salernitana-Genoa. Alle 20.45 occhi puntati su Lecce-Juventus: in caso di vittoria ...