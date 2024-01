Il Frosinone torna a vincere | 3-1 al Cagliari

(Di domenica 21 gennaio 2024)(ITALPRESS) –il, che non conquistava i tre punti in campionato da quasi due mesi. Successo fondamentale in ottica salvezza dei ciociari, che superano 3-1 in rimonta ildi Claudio Ranieri e si allontanano dalle zone pericolose di classifica. All’intervallo i sardi erano avanti grazie a Sulemana, poi una grande ripresa per gli uomini di Eusebio Di Francesco, a segno con capitan Mazzitelli prima della magia su punizione di Soulè. A tempo praticamente scaduto il tap-in di Kaio Jorge.a quota 22, ilè fermo a 18. Primo quarto d’ora bloccato, con ilche si farà vedere poco più tardi con Cheddira protagonista prima nel destro ad incrociare sul quale para Scuffet, poi, sempre con il ...

"E' importante non prendere gol, loro non mollano mai", dice il tecnico dei sardi Cagliari - All'andata Cagliari - Frosinone diede la prima vittoria ... (ilgiornaleditalia)

"E' importante non prendere gol, loro non mollano mai", dice il tecnico dei sardi Cagliari - All'andata Cagliari - Frosinone diede la prima vittoria ... (247.libero)

Frosinone (ITALPRESS) – torna a vincere il Frosinone , che non conquistava i tre punti in campionato da quasi due mesi. Successo fondamentale in ... (iltempo)

a vincere il, che non conquistava i tre punti in campionato da quasi due mesi. Successo fondamentale in ottica salvezza dei ciociari, che superano 3 - 1 in rimonta il ...I sardi, che erano ancora imbattuti contro ilin Serie A, perdono e scendono al 17esimo posto a 18 punti. Per i ciociari invecela gioia della vittoria, dopo 5 sconfitte consecutive. ...I ladri abbandonano Anagni ma mettono a segno colpi a Paliano. Forse braccati dalle forze dell'ordine, con i carabinieri che hanno aumentato il numero delle pattuglie e potenziato la vigilanza ...Calciomercato Lazio, Sarri fa i suoi nomi per rinforzare la squadra: ha chiesto a Lotito di prendergli uno di loro... Lazio Women40 minuti fa Lazio Women Ravenna, scelto l’undici ufficiale di ...