Il fidanzato di Andreea Rabciuc è indagato per omicidio

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si complica ulteriormente la situazione per Simone Gresti, giàper sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, a seguito del ritrovamento di un cadavere nelle campagne di Castelplanio, Ancona. I resti, ritenuti dagli inquirenti appartenere a, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022, hanno portato alla contestazione dell’accusa divolontario nei confronti del. Il corpo è stato scoperto ieri in un casolare abbandonato al civico 26 della strada Montecarottese, un gesto simbolico ha segnato la giornata: una rosa bianca è stata deposta davanti al casolare, segno del dolore e dell’attenzione della comunità verso questo caso. Emanuele Giuliani, legale di Gresti, ha partecipato agli accertamenti condotti sul luogo del ritrovamento, insieme ai carabinieri, al ...

Domani gli esami medico-legali sui resti ritrovati sabato pomeriggio in un casolare in provincia di Jesi. (repubblica)

Si aggrava la posizione di Simone Gresti, il fidanzato di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2022, a Jesi, in provincia di Ancona. I resti sono stati trovati in un casolare di via Montecarottese, un luogo... Unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti resta il fidanzato Simone Gresti. Un giubbotto e le scarpe, compatibili con quelli indossati da Andreea. Non si trattava di un corpo in avanzato stato di decomposizione, ma piuttosto di ossa umane ritrovate all'interno di un casolare abbandonato a Montecarotto, nella provincia di Ancona.