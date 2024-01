Il difficile arriva ora | parla Omar Camporese | la rivelazione su Jannik Sinner

(Di domenica 21 gennaio 2024) Negli Open d'Australiasta divorando chiunque cerchi di intralciargli il cammino. I malcapitati Van de Zandschulp, De Jong e Baez ne sanno qualcosa. Die di altro parliamo con, talentuosa racchetta azzurra negli anni '90 (arrivò al numero 18 Atp), ora professore di tennis al Green Garden di Mestre e opinionista Rai., questosorprende anche lei? «Beh, certo. Dimostra una forza e una naturalezza nel gioco che fa ben sperare per il prosieguo del torneo. Però siamo agli inizi e, negli Slam, i giochi veri si fanno nella seconda settimana». Dove la impressiona? «Nelle cifre: contro Baez, pur sempre numero 26 al mondo, ha servito il 54% di prime palle, ha messo in campo 34 vincenti contro 13 e ha concesso solo 4 palle break». ...

