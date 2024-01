Il corteo anti-destra annullato | Troppa gente | caos a Monaco di Baviera

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) In Germania le proteste contro l'estremismo die l'AfD continuano: dopo gli oltre 250mila partecipnella giornata di sabato, anche domenica migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese. Secondo gli organizzatori adisono accorse 200.000 persone, ma la manifestazione è stata annullata a causa dell'elevato numero di partecip: la sicurezza, ha affermato la polizia, non poteva più essere garta.