Il capo dell’intelligence militare ucraina | «Nessuna prova che Prigozhin sia morto» Ora Mosca teme le sanzioni Usa alle banche

Marianna Budanova è ricoverata in ospedale, forse per aver mangiato cibo avvelenato: non è chiaro se c'entri la Russia (ilpost)

“Le informazioni sullo scioglimento del Gruppo Wagner non sono vere e la dichiarazione sulla morte del leader del gruppo, Yevgeny Prigozhin, non può ... (ilfattoquotidiano)

...tipo di guerra'informazione O quando 51 ex funzionari'...'informazione O quando 51 ex funzionari... mentre il suo, Ursula von der Leyen, ha chiesto un controllo ...... Evgenij Prigozhinn, non può essere verificata: lo ha detto al Financial Times ilmilitare ucraina, Kyrylo Budanov . "Secondo le prime informazioni, almeno 25 persone sono ...