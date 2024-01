Il bavaglio è solo alla vanità dei pm

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Prima di Natale la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza un emendamento dell'onorevole Enrico Costa, al ddl di delegazione europea che recepisce la direttiva sulla presunzione di innocenza, emendamento che è subito stato ribattezzato da molti indignati, in particolare dFederazione nazionale della stampa, «provvedimento». Comincio col dire che, per quanto mi riguarda, si tratta di un'assurdità. La norma reintroduce, finoconclusione delle indagini preliminari, il divieto di pubblicazione testuale, integrale o per estratto, dell'ordinanza di custodia cautelare, solitamente piena di intercettazioni, di informazioni da verificare e documenti penalmente non rilevanti. I giornalisti però potranno tranquillamente continuare a riportare, per sunto, i contenuti degli atti, come peraltro hanno sempre fatto fino ...