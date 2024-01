Identità digitale | le regole cambiano anche in Italia

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 21 gennaio 2024) Cambiaranno leinper quanto riguarda l’, attualmente diffusa mediante lo Spid e la Carta d’. Il Governo Meloni lancia It Wallet il nuovo “portafoglio”. L’obiettivo è semplificare molto il rapporto con la Pubblica amministrazione, portando tutte le informazioni essenziali nel proprio cellulare. Si tratta di un sistema per conservare tutte insieme le versioni digitali dei propri documenti più importanti: la carta d’o lo Spid, mala tessera sanitaria e la carta delle disabilità. Con il tempo dovrebbe includerepatente di guida, tessera elettorale e altri documenti privati. È una sperimentazione che sta avvenendo in diversi Paesi europei, e ...