Identificato il cadavere trovato nel bosco del trevigiano Ferite da arma da taglio sul corpo

(Di domenica 21 gennaio 2024) AGI- L'uomo rinvenutoin una zona boschiva di Paderno del Grappa, in provincia di Treviso, è statoin Dedja Bledar, 39 anni, che lavorava in un locale pubblico di Borso del Grappa. È stato colpito verosimilmente con un'da, spiegano i carabinieri, e presenta svariatesul. Sul posto è giunto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Treviso Sabattini e il medico legale Furlanetto. Indagini in corso dei Carabinieri di Treviso e Castelfranco Veneto.

Sul corpo della 31enne è stato inoltre ritrovato dello sperma (nonperchè il Dna era stato distrutto dalla permenenza in acqua del). Anica, secondo quanto è stato appurato in ...Gli investigatori avrebberoil corpo ritrovato domenica a Intranel lago, è un 59enne Con ogni probabilità, ilritrovato domenica mattina nelle acque del Lago Maggiore a Intra è quello di un 59enne ...A fare la scoperta del cadavere un amico della vittima che ha avvisato subito i carabinieri. Chi è la vittima La vittima è stata identifica, si tratta di Dedja Bledar, 39 anni, cittadino albanese ...Al via le indagini delle forze dell’ordine I carabinieri sono al lavoro per comprendere al meglio la dinamica dell’accaduto, identificare con certezza il cadavere e le potenziali motivazioni del ...