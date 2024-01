I timori di Marco | incinta e verso la transizione Per i medici non c’è nessun presupposto per abortire

Leggi su open.online

(Di domenica 21 gennaio 2024), scopertosial quinto mese, ora dovrà bruscamente chiudere il percorso digiunto in una fase estremamente avanzata. I sanitari devono pensare alla sua salute ma anche a quella del feto che porta in grembo. Il ragazzo romano, nome di fantasia, è già all’anagrafe un uomo. Del suo caso ne parlò Repubblica che oggi aggiorna sulla situazione. Scoperta la gravidanza già al quinto mese per lui non c’è possibilità di interruzione, neanche in ambito terapeutico., racconta il quotidiano, è molto confuso. Ha scoperto di esser “” mentre si preparava all’isterectomia, ovvero all’asportazione dell’utero. E adesso dovrà decidere se farsi seguire a Roma o fuori regione o all’estero. Il giovane romano soffriva di disforia, non si riconosceva nel suo corpo, e ha quindi affrontato ...