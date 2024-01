I pronostici di domenica 21 gennaio | Serie A | Premier League | Liga | Bundesliga

(Di domenica 21 gennaio 2024) Idi21: si gioca inA,, Eredivisie,, Bundese Ligue 1. In attesa della finale di Supercoppa Italiana, inA la Juventus potrebbe momentaneamente portarsi al primo posto della classifica battendo in trasferta il Lecce: missione alla portata degli uomini di Allegri che finalmente possono contare su un Vlahovic su di giri. Vittoria altamente probabile in Bundesper il Bayern Monaco contro il Werder Brema: attesa la solita goleada. L’allenatore della Juventus Allegri (LaPresse) – IlVeggente.itAlmeno tre gol complessivi dovrebbero arrivare puntuali anche in Bournemouth-Liverpool die Real Madrid-Almeria di ...

La Juve arriva sul campo del Lecce con l’obiettivo di mettere pressione all’Inter che nel fine settimana è impegnata in Supercoppa e non giocherà in ... (infobetting)

...per oggi,21 gennaio 2024 Calcio in tv oggi,21 gennaio 2024 Programma delle partite del 21 gennaio 2024 AFRICA AFRICAN NATIONS CUP Marocco - DR Congo 15:00 Zambia - ...rispettati soprattutto dai giallorossi, primi in classifica con ben 10 punti di ... È il caso di Benito Cataldi, rientratoscorsa contro la Palmese e subito a segno con un gran goal: ...Bournemouth-Liverpool è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici. Dopo la vittoria per 4-2 contro il Newcastle nel giorno di ...Lecce-Juventus è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming. Per la Juventus è l’occasione per tornare in ...