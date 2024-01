I killer entrano in casa per ucciderlo | si lancia dal balcone per scappare e muore

(Di domenica 21 gennaio 2024) Per sfuggire all'agguato si èto daldi, ma è caduto. Prima era stato raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi da qualcuno che conosceva e che probabilmente aveva addirittura fatto entrare in. È probabilmente morto così Raffaele Cinque, 50 anni, nella notte tra il 20...

Omicidio a Napoli : questa notte gli agenti del commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco a San Pietro ... (ilmessaggero)

I killer sono entrati in casa , lui ha cerca to di scappare raggiungendo un altro balcone ma è caduto. È morto così Raffaele Cinque, l'uomo di 51 anni ... (ilmattino)

TI POTREBBE INTERESSAREChi sono Cosa c'con la scomparsa del ragazzo di Meta di Sorrento Prosegue l'inchiesta ...34 - THE BIG BANG THEORY II - L' INSTABILITA' DEL ROBOT21:03 - L'UOMO CON I PUGNI DI FERRO - 1 ...La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione: al momento sarebbe emerso che l'uomo, trovandosi i killer in casa, per sfuggire all'agguato si sia lanciato dal balcone, rimanendo ucciso.Secondo una prima ricostruzione, i killer sono entrati in casa dell’uomo e lui si è buttato dal balcone, morendo poi sull’asfalto. La vittima è Raffaele Cinque e ha 50 anni. Era stato arrestato nel ...