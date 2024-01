Hockey ghiaccio | Vipiteno a punteggio pieno in Alps League Vince anche Renon

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024)vincono, mentre Cortina cade ai supplementari. Questo il bilancio della fase vincitori del sabato dedicato al Campionato2023-2024 disu. Una grande conferma per i Broncos che, dopo il successo inaugurale con lo Zeller Eisbaren, hannoarchiviato la pratica Salzburg 2 per 5-3, diventando l’unica squadra del raggruppamento ancora a. Prima vittoria invece per, abile a imporsi con un netto 6-1 proprio sul già citato Zeller Eisbaren. Soltanto una rete di Zwerger all’extra time ha invece inchiodato Cortina, caduta per 4-3., Bolzano e Valpusteria vincono nel sabato di ICE2024. ...