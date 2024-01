“Ho abbandonato un appartamento in condivisione e ora vivo su una barca | risparmio 500 sterline al mese” | la storia di Shannon Lane sul Daily Mail

Le parole si sono dileguate, mi hanno. Non riesco più a parlare con nessuno, non rispondo al telefono, esco dal miosoltanto per accudire mio figlio o sbrigare faccende di ...... per 2 anni il bambino aveva dovuto affrontare anche il freddo e il buio , dato che l'... Non c'era alcun segno che fosse", ha dichiarato una sconvolta Barbara Couturier, ...Bambino abbandonato di 9 anni ha vissuto da solo per due anni in un piccolo edificio residenziale in Francia. Scopri la sua storia ...In Francia emerge il racconto di un bambino di 9 anni. Abbandonato dalla madre, ha dimostrato una straordinaria resilienza, riuscendo a sopravvivere da solo per due anni.