Highlights e gol Orleans-Psg 1-4 | Coppa di Francia 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 21 gennaio 2024) Glie le azioni salienti di-Psg 1-4, match dei sedicesimi di finale didi. Kylian Mbappè con una doppietta indirizza la partita e il discorso qualificazione. Nel finale c’è spazio anche per la gioia di Goncalo Ramos che sigla il 3-0 dopo una partita che ha visto Luis Enrique limitare al minimo il turn over. Poi una rete a testa. Saint Ruf per i padroni di casa. Mayulu per i parigini. SportFace.

Il video con gli Highlights e i gol di Arsenal-Crystal Palace 5-0, match valido per la Premier League 2023 / 2024 . Tutto facile per i Gunners, che ... (sportface)

Il video deie deglidi Udinese - Milan, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Dacia Arena grande inizio di partita con un'azione da una parte e dall'...Dopo il successo a San Siro contro la Roma, il Milan si conferma anche in trasferta e lo fa a Udine dove non vinceva dal 2020. Alla Dacia Arena succede di tutto ma la decide Okafor al 93'. Un gol che ...Udinese-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 20 Gennaio per la 21.a giornata di campionato ...