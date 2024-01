Highlights e gol Lecce-Juventus 0-3 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di0-3, match della ventunesima giornata di. Al Via del Mare primo tempo molto scorbutico per i bianconeri, che faticano tantissimo a costruire occasioni e anzi rischiano un paio di volte contro i giallorossi molto propositivi. Nella ripresa si scatena Vlahovic e segna una super doppietta da goleador vero, nel finale arriva il tris firmato da Bremer che mangia in testa a Blin e firma il tris che vale la vetta della classifica. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

