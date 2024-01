Harry ha distrutto il rapporto con William con una sola frase | il messaggio in Harry&Meghan

Leggi su dilei

(Di domenica 21 gennaio 2024) Iltrapotrebbe essere danneggiato in maniera irreversibile. L’allontanamento progressivo dei figli di Diana è una ferita per tutti gli ammiratori della Corona britannica. Uniti nel dolore ma separati dalle dinamiche di corte. È questa l’idea generale che trapela e le ultime indiscrezioni non fanno che avvalorare tutto ciò. Guerra tra fratelli Per quanto si siano spente le luci sul documentario Netflix,&Meghan, non tutti i suoi contenuti sono stati ancora analizzati. Ne ha parlato l’esperto di Royal Robert Hardman, autore del nuovo libro The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy. Tanto si è detto del lavoro proposto sulla piattaforma streaming, soprattutto in merito alla figura di. Il primogenito di Carlo e Diana è stato dipinto come un ...