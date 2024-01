Happy Casa Brindisi-GeVi Napoli | Lega Basket A | vincere è fondamentale | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024) Una sfida “Made in Sud” in questa domenica pomeriggio fortemente dedicata alla nostraA. La diciassettesima giornata, infatti, mette in programma anche l’incontro che opporrà unadisperata e unavogliosa di continuare la propria scalata verso la parte altissima della classifica del massimo campionato italiano di pallacanestro. I padroni diodierni sono incappati, certamente, in una stagione fin qui disastrosa: attualmente ultimi in classifica con sole quattro vittorie messe a referto, i pugliesi dovranno ricercare con tutte le forze il successo per regalarsi qualche chance di salvezza. Gli ospiti di giornata, dopo essersi salvati a fatica lo scorso anno, si sono arrampicati clamorosamente al quarto posto ...